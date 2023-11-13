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هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقًا؟.. أمين الفتوى يُجيب

09:00 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الشيخ أحمد وسام

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(مصراوي):

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إن زوجها تزوج عليها بسيدة أخرى، وانقطع عن العلاقة الزوجية معها، فهل يُعد هذا طلاقا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "لا يعد هذا طلاقا، الزوجية قائمة مهما طالت هذه المدة، دون الدخول فى ملابسات هذا الانقطاع، قد يكون بالتراضى أو يكون له أسباب بين الطرفين، ونحن لم ندخل فى خصوصية الناس".

وتابع: "نحن ننصح الزوج بأن هذا غير جائز وعليه أن يعدل بين زوجاته، ولا تنسوا الفضل بينكم، وجعل بينكم ومودة ورحمة، فالحياة الزوجية لها قدسيتها وخصوصية ما يجعل التعامل معها بحذر وحرص شديد".

الشيخ أحمد وسام الانقطاع عن العلاقة الزوجية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية برنامج فتاوى الناس فضائية الناس الحياة الزوجية لها قدسيتها

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