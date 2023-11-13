مصر للطيران تشتري 18 طائرة بوينج طراز ''B737-8MAX''

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن التعاقد علي ضم 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX وذلك لتحديث أسطولها الجوى بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation ، والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation ومصر للطيران ، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول الشركة ، ومن المقرر إستلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بإنتهاء عام 2026.

وقال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة Air Leas Corporation أننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع مصر للطيران ، والذى يعد أول مؤجر لدينا لهذا الطراز ، مضيفًا أننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران بإعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، مشيراً أنها ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

وأوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين وهى تتوافق مع خطة الشركة لتحديث أسطولها الجوى ورغبتها في الحفاظ علي مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية، وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27 ، وهى من أحدث المحركات وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الإنبعاثات مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران.

وتبلغ السعة المقعدية للطائرة 160 مقعد (عدد 16 مقعد لدرجة رجــال الأعمال وعدد 144 مقعد للدرجة السياحية)، معربًا عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation في هذه المبادرة الإستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران، متطلعًا لمزيد من التعاون في المستقبل.



ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر للطيران وبوينج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وتحديدًا فى عام 1966، حين إنضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.