شيحة: ما يحدث في غزة كشف عوار منظمات حقوق الإنسان حول العالم



كتبت- داليا الظنيني:

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة أدت إلى إثارة الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان بصفة خاصة.

وأوضح "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، إن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية نتيجة صدامها مع رئيس الحكومة وعدم منعها المتظاهرين ضد ما يحدث في غزة من قيامهم بممارسة حقهم في التظاهر ضد المجازر التي تحدث في القطاع.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه أول مرة يشاهد العالم خلالها جرائم حرب، من تهجير قسري وقصف للمدنيين والمستشفيات والإسعاف.

وأوضح، أن السوشيال ميديا الآن توثق على الهواء مجازر سلطة الاحتلال الصهيوني و تعديها على حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن ما يحدث في غزة كشف عوار منظمات حقوق الإنسان حول العالم والتي أغمضت نظرها عن مجازر القطاع، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثبتت رغبة مصر في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.

واختتم شيحة حديثه موضحًا، أن منظمات حقوق الإنسان الدولية أصبحت صامتة أمام التساؤلات عليها بشأن موقفهم مما يحدث في قطاع غزة.