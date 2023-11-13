"أنتي الأهم" تطلق حملة "انزلي وشاركي" لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

بالتزامن مع بدء فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية، أطلقت أنتي الأهم حملة "انزلي وشاركي" لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور عمرو هراس مؤسس مبادرة أنتي الأهم والمدير التنفيذي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، أن مصر تشهد في هذه الأيام مرحلة مهمة في تاريخها تتشكل خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية.

وقالت الدكتورة ريهام العراقي المنسق العام لحملة أنتي الأهم إن الهدف من حملة "انزلي وشاركي" هو إدراك أهمية دور المرأة والتزامها تجاه العملية الانتخابية، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة .

وأشارت نوران خليل المتحدثة الإعلامية لحملة أنتي الأهم إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتبرز أهمية مشاركة المرأة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز دورها الحيوي وأهمية مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، حيث أن التقدم في قضية تمكين المرأة مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والقوانين المتعلقة بالأسرة.

والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من 9 نوفمبر وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام «1، 2، 3» من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر إذ ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام «10 و11 و12» من شهر ديسمبر.