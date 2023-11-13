القاهرة الإخبارية: دخول 140 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح

كتب- محمد سامي:

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، دخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، مشيرة إلى وصول نحو 600 شخص من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

في ذات السياق، أكدت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي للتحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، أن مؤسسات المجتمع المدني المصرية استطاعت خلال 36 ساعة فقط تحضير القافلة الأولى المحملة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحت شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين.

وأضافت "البهنساوي"، خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمعبر رفح الحدودي، ونقلته «إكسترا نيوز»، "الشباب المتطوع الموجود الآن يتخطى عدده 55 ألف متطوع تواجدوا بداية من يوم 14 أكتوبر أمام المعبر رافضين الرحيل لحين دخول المساعدات للأهالي بقطاع غزة، ونجحت أول شاحنة للمساعدات المصرية للدخول لقطاع غزة يوم 21 أكتوبر ووصلت للأهالي داخل فلسطين من خلال جسر بري متواصل، بمشاركة وجهود المتطوعين من الشباب المصري".