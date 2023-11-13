نستهدف الـ 100 مليار دولار صادرات.. وفد الشيوخ يتفقد تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى



كتب- نشأت علي:

تفقد وفد برلماني من أعضاء لجنتي الزراعة والري والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري، أعمال التطوير التي تتم بمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتفقد الوفد، مصانع غزل ٤ و٢ و١ ومجمع النسيج والتجهيز والصياغة، ومصنع الغزل والنسيج، واستمع الوفد، لاستعراض كامل من الدكتور أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن تاريخ مصانع الغزل والنسيج وخطة التطوير التي تتم مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تصدير٨٠% من الإنتاج، بعد اكتمال عملية التطوير.

وأكد على أهمية الاستفادة من موارد مصر في تحقيق النهضة، ورد "شاكر"، على تساؤلات أعضاء الوفد، فيما يتعلق بالعائد المستهدف من كل مرحلة صناعية، مشيرًا إلى أن أعلى عائد يتحقق عندما يتم تسليم منتج نهائي مصبوغ.

وتابع، :"نستهدف تصدير الغزل بالتوازي مع تصدير المنتجات، لحين التوسع في حجم المنتجات المصنعة وبالتالي يتم الحد من تصدير الغزل لصالح التوسع في تصدير المنتجات".

من جانبه قال المهندس عبالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إننا أمام تحدي كبير حاليًا وهو زيادة حجم الصادرات، وتقليل حجم الاستيراد، وهو مع يتحقق من خلال صناعة وطنية مستدامة.

وأشار "الجبلي"، إلي ضرورة وجود رؤية لجذب الاستثمارات في تلك الصناعة بحيث تقوم بدور إضافي بجانب ما يتم داخل تلك المصانع، وذلك بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق ١٠٠ مليار دولار من التصدير.

وأكد أن هناك دول حققت نهضتها من التصدير، وأن لدينا فرصة حقيقية في مصر الآن للنهوض بالصناعة الوطنية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة وزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة حجم التصدير، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لذلك.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ما تشهده مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من تطوير، بهدف تعظيم الاستفادة من القطن المصري.

وقال النائب عمرو فهمى، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن زراعة القطن تُعد أمن قومي، مشيرا إلى أهمية تحديد أحواض زراعة الفطن وكذلك تحديد الأسعار قبل موسم الزراعة.

ويضم الوفد البرلماني، المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو فهمي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبدالعظيم خبير ومستشار اللجنة المشتركة بشأن دراسة ملف القطن، وحسن الأشوح أمين لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وأحمد عبد الواحد وإيمان عبدالسلام من أمانة اللجنة.