رسميًّا.. موعد إصدار واعتماد الضوابط المنظمة للحج

كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن إعلان ضوابط الحج للموسم الجديد ستكون خلال يومَين على الأكثر، وبحد أقصى هذا الأسبوع.

وأضاف عجلان، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الضوابط هذا العام لن تختلف كثيرًا عن العام السابق، مؤكدًا وجود تعهد من جميع الشركات المصرية السياحية لتقديم أفضل خدمات الحج هذا العام.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن الحج السياحي يُعد خدمة وليس سعرًا، وأن الموسم الحالي سيكون الأفضل في تاريخ الحج السياحي المصري.

وقال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع اعتماد وإصدار ضوابط الحج خلال يومين، وبحد أقصى خلال هذا الأسبوع، وستصل أسعار الحج البري إلى 195 ألف جنيه، فيما يكون الاقتصادي 210 جنيهات.

وأضاف وحيد أن سبب التأخير في إعلان الضوابط خلال الفترة السابقة، هو وجود أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال البورصة العالمية للسياحة بلندن، مؤكدًا أنه سيتم توقيعها واعتمادها خلال الأسبوع الحالي، ومن بعدها فتح باب التقديم للمواطنين لأداء مناسك الحج.

وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن سبب تأخر إعلان الضوابط هو وجود وزير السياحة في البورصة العالمية السياحية، وأنه يوجد حاليًّا في مصر، ومن المنتظر عرض الضوابط عليه خلال الأيام المقبلة؛ لتوقيعها واعتمادها رسميًّا.

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