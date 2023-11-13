البابا تواضروس للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة: 15 مليون قبطي في مصر

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كتب- مصراوي:

التقى المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية.

وفي بداية اللقاء، رحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، والوفد المرافق له على أرض الكاتدرائية.

وقال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه يحمل تقديرًا خاصًا للكنيسة المصرية ودورها الروحي والتاريخ الوطني للبابوات على مدار تاريخ مصر من التنوير والتسامح.

وأضاف أن أول زيارة يقوم بها لشخصية عامة كانت لقداسة البابا تواضروس اليوم، متابعًا: اختيار الزيارة وتوقيتها مقصود وله دلالته فمن يحب مصر يؤمن بالتسامح ونحن في حزب الوفد إخوة ومن تحدث في بداية حملتي الانتخابية وفي المؤتمر الصحفي الأول لحملتي كانت الدكتورة منى مكرم عبيد وهي وفدية قبطية.

وأوضح أن اختياره لإصلاح التعليم كأساس في برنامجه الانتخابي يأتي من كونه أستاذًا جامعيًا يدرك أن بداية إصلاح أي مجتمع هو التعليم.

وأضاف: نمارس حقوقنا في الترشح والدعاية بكل سهولة ويسر وإزالة لكل الصعاب ونحن سعداء بالمنافسة لأنها لمصلحة مصر وأنا على المستوى الشخصي داخل حزب الوفد لدي مستشارين ومساعدين أقباط ولجنة مواطنة في كل محافظة.

وقال قداسة البابا تواضروس، إن الانتخابات الرئاسية فرصة لتنمية الشعور الوطني، وأنه متابع لهذه الانتخابات.

وأشاد البابا تواضروس باختيار الدكتور عبد السند يمامة برنامجًا انتخابيًا يرتكز على إصلاح التعليم باعتباره المشكلة والحل.

وأشار قداسة البابا إلى أن الكنيسة القبطية المصرية هي أقدم كيان شعبي على وجه الأرض فقد تأسست بالإسكندرية عقب استشهاد القديس مار مرقس الذي يعتبر البابا الأول.

وتابع البابا تواضروس: لدينا 600 كنيسة ودير خارج مصر وعدد الأقباط بمصر 15 مليون قبطي طبقًا لحصر الكنيسة لأبنائها الذين يتعمدون ونقوم بحصرهم في الكشوف.

وشدد البابا تواضروس على أن منصب رئيس الجمهورية هو "خادم للشعب" وكذلك الوزير وعضو البرلمان.