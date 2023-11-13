رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد

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كتب- إسلام لطفي:

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الاثنين، صلوات القداس الإلهي في الخدمة السودانية بكنيسة القديس يوحنا المعمدان بالمعادي، حيث صلى خدمة تثبيت ثمانيةً أعضاء جدد بالكنيسة.

وقال رئيس الأساقفة في عظتهِ: يجب أن ننتظر السيد المسيح بدون أن نكون غافلين مثل العذارى الجاهلات بالكتاب المقدس، إذ يجب أن نستعد جيدًا للقاء المسيح.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن العذارى الحكيمات كان لديهم إيمان إذ ظهر ذلك في أعمالهم، مستكملا: الرب يريدنا أن نكون مثل الحكيمات، يملأ حياتنا بزيت نعمته لنعيش حياة الاستعداد لمجيئه الثاني.

واختتم رئيس الأساقفة موجهًا كلماته للأعضاء الجدد: أصلي أن يشدد الله أياديكم لتقدموا كلمة الله للعالم، وتساهموا في بناء الملكوت.