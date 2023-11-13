القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنها رفعت درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيء، أهمها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات( لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

6. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

8. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

9. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

10. انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات على كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.