برلماني: نسن قوانين تحمي الطفل.. وأوروبا والكنيست تسن قوانين لإبادة أطفال فلسطين

كتب- نشأت علي:

طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بثورة تشريعية في مجال الطفل، قائلًا: نحتاج إلى ثورة كاملة من التشريعات لبناء الإنسان، بناءً على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بأننا نسعى لبناء الإنسان، فالرئيس هو أول مَن نادى بالاهتمام بالطفل .

وأضاف النائب أن لدينا 41 مليون طفل؛ منهم 22 مليون طفل ذكر، و19 من الإناث، الدولة تعالجهم وتعلمهم طبقاً للمواد ٦ و٨٠ و٨٢ من الدستور المصري، وفي هذا التوقيت اللى بنعمل فيه قوانين لحماية الطفل، هناك إبادة للطفل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أننا لدينا منظمات حقوق الإنسان في مصر تعمل على حماية حقوق الطفل، والبرلمان المصري يسن القوانين لحماية الطفل؛ ولكن المجالس في أوروبا والكنيست الإسرائيلي تسن قوانين لإبادة الطفل الفلسطيني، بإمدادهم بآليات عسكرية وتقديم دعم مادي وعيني، لإبادة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لم يشهد العالم منذ هيروشيما مثل هذه المجازر.