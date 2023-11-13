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BBC

الرئيس السيسي: تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية أمر مهم

01:35 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- مصراوي:
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الدول والحكومات المشاركين في فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية والشركات المتواجدة، موضحا أنه «من المهم تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية فلدينا قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية كبيرة، ولا ينقص سوى تنسيقه والتعاون الإداري».

وأضاف خلال كلمته بافتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، وتبثه «إكسترا نيوز»، «أشكركم على مشاركتم الإيجابية والشكر الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتجارة والتصدير والاستيراد على الجهد المبذول».

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