ننشر التشكيل الكامل للجنة القيم بدور الانعقاد الرابع في مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

يحيى كدواني - مستقبل وطن

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