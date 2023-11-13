6 آلاف بطانية ومرتبة للفلسطينيين.. تفاصيل 6 شاحنات أرسلتها "التموين" إلى غزة

كتب- محمد سامي:

جهزت وزارة التموين والتجارة الداخلية 6 شاحنات إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

وقال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أرسلت 6 شاحنات إلى قطاع غزة مجهزة بعدد من المواد، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية التي شملت جميعها المراتب والبطاطين والحصر؛ بسبب برودة الجو وبداية فصل الشتاء.

ولفت فتحي إلى أن المواد التي تم إرسالها جاءت كمرحلة أولى في 6 شاحنات محملة بما تم طلبه من احتياجات من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، وشملت (5400 بطانية، و900 حصيرة، و600 مرتبة) ومن الوارد تجهيز مرحلة ثانية بعدد آخر من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية لقطاع غزة، قائلًا: "مواد القافلة الثانية ستكون محملة بالاحتياجات التي ترسل من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، سواء مواد غذائية أو مواد إغاثية أخرى أو مستلزمات طبية"، مؤكدًا أنه حسب ما سيتم طلبه من مكتب الإغاثة الكاثوليكية سيتم توفيره.