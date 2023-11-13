منظومة ITS.. معلومات جديدة عن أحدث نظام لمراقبة الطرق؟

الأرصاد: الأمطار والشبورة مستمرة على هذه المناطق اليوم

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كتب- محمد نصار:

كشف المهندس محمود الشيخ، مدير مشروعات الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، تفاصيل منظومة النقل الذكي "ITS" على الطرق السريعة.

وقال "الشيخ" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، إن المنظومة عبارة عن نظام تتبع ومراقبة إلكترونية من خلال كاميرات ذات سنسور حساس تستطيع مراقبة السيارات منذ بداية دخولها الطريق وحتى نهايته.

وأضاف أن منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة تساعد في مراقبة السيارات المسروقة وتفعيل قرارات التحكم في حركة النقل على الطريق خاصة بعد بدء تشغيل الأتوبيس الترددي BRT.

وأشار مدير مشروعات الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى وجود نظام تحكم وسيطرة إلكتروني بالكامل فضلا عن غرفة تحكم خاصة بكل طريق وغرفة تحكم مركزية للمنظومة بالكامل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنفذ وزارة النقل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة في 7 طرق بالمرحلة الأولى منها.

وجرى الانتهاء من 99% من المنظومة بطريق شبرا/ بنها الحر، وتطوير نظام اشتراكات الشركة الوطنية الحالي إلى نظام الاشتراكات الموحد الخاص بمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة.

وتم الانتهاء من الأعمال المدنية للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بنسبة 92%، وكذلك الأعمال المدنية في طريق القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد بنسبة 40%.