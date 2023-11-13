حازم عمر: لدي برنامج حقيقي يشتبك مع كافة مشكلات المواطنين

كتب- حسن مرسي:

أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أن لديه برنامجا حقيقيا يشتبك مع كافة مشكلات المواطنين، قائلا: "عندي برنامج حقيقى ومشتبكين مع كافة مشكلات المصريين"، متابعًا: مينفعش أقامر على مستقبل 105 مليون مواطن، وحساباتى دقيقة جدا وهى من سمات دراستي الهندسية".

وقال عمر، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إن برنامجه لإصلاح الاقتصاد سوف يستغرق تنفيذه 3 سنوات، متابعًا: "أتحدى لو حد يقدر يطلع مصر من عثرتها في شهرين، البرنامج اللي عملناه ليس نتاج شهر أو اتنين، واخدين قرار الترشح من 2015".

وتابع المرشح الرئاسي: سوف أهتم بالطبقات البسيطة بجانب الاهتمام بالطبقة المتوسطة التي بدأت تتآكل كونها القائد للرأي العام ورمانة الميزان للاستقرار.

وأكد المرشح لرئاسة الجمهورية، أن مصر دولة شابة و 60% من ديموغرافيتها من الشباب تحت 30 سنة، مشيرًا إلى أنه برنامجه يتضمن النهوض بمستقبل الشباب وخلق فرص العمل وخفض نسب البطالة إلى 6%.