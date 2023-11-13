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BBC

حازم عمر: تطوير التعليم العام وعودته إلى سابق قوته أهم أولوياتي

02:11 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

المرشح الرئاسي حازم عمر تهجير الفلسطينيين لا يحل ا

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن تطوير التعليم العام وعودته إلى سابق قوته من أهم أولوياته حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن التعليم العام تراجع بصورة كبيرة مقارنة بالتعليم الخاص.

وأعلن عمر، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، عزمه الاستعامة في الجهاز الحكومي للدولة بأوائل الجامعات المصرية للاستفادة من نبوغهم في الارتقاء بالجهاز، موضحًا: "هاخد الـ20 الأوائل للجامعات المصرية كل عام".

وتابع المرشح لرئاسة الجمهورية، هدفي تطبيق برنامجي الانتخابي فيما يخص التعليم من خلال تعظيم الاستفادة من مساهمات المستثمرين ورجال الأعمال في تطوير أنظمة التعليم والأبنية التعليمية بصورة طوعية.

حازم عمر التعليم انتخابات الرئاسة

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