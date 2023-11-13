حازم عمر: مصر دولة ضخمة وليست عظمى



كتب- حسن مرسي:

قال المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن مصر تصنف دولة ضخمة وليست عظمى، وضخامة عدد مواطنيها ساهم في ضخامة مشكلاتها، مؤكدًا أن خوضه الانتخابات الرئاسية يمثل تجربة جديدة تضاف إلى رصيد خبراته من خلال برنامج حقيقي من أجل المواطن.

وأضاف "عمر"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، أنه كان دائمًا قريب من دوائر صنع القرار في مصر والتقى بالرئيس السادات في شبابه.

وتابع المرشح لرئاسة الجمهورية: أعمل على توظيف علاقاتي الخارجية لخدمة وطني وليس من أجل مصالحي الشخصية، وتعيني في مجلس الشيوخ نتيجة لخبراتي المتراكمة واستثمار لعلاقاتي الخارجية.

وأشار المهندس حازم عمر، إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعمل على أرض الواقع ونجح في أن يكون الكتلة الثانية للأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكمل المرشح الرئاسي: حساباتي دقيقة للغاية واستهدف توفير موارد بأفكار خارج الصندوق وعيني دائمًا على النتائج وليس الشعبوية، وفكري الهندسي علمني التنظيم ولغة العمل بالأرقام وليس إطلاق الوعود، مضيفًا: "بحب أشتغل بالأرقام، ولما أقول هعمل على تحسين حياة المواطن ده عندي له معادلة بالأرقام".