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BBC

عبدالسند يمامة: التهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يؤثر على كامب ديفيد

02:30 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

جانب من كلمة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

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قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنّ مصر يجب أن تتخذ موقفا دبلوماسيا والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي في مصر رفضا لما يحدث في غزة.

وأضاف يمامة، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «انتخابات الرئاسة»، على قناة «المحور»: "هناك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يضر المعاهدة، ولكن إسرائيل تقوم بشن حرب إبادة على فلسطين، وهو ما يستلزم اتخاذ موقف ضد ما يحدث".

وتابع المرشح الرئاسي: "مصر عمود الخيمة العربية، وإذا كان موقفنا متراجعا فإن الكل يتأثر، ومن ثم، فإن علينا اتخاذ موقف حقيقي وأن نتواصل مع الدول العربية واتخاذ خطوات وفقا لجدول زمني، وهذا الكلام محسوب وليس مغامرة".

طرد السفير الإسرائيلي كامب ديفيد عبد السند يمامة

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