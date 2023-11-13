عالم أوبئة يكشف حقيقة ظهور الوباء المهدد للبشرية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه بعد الحرب العالمية الثانية، تم انتشار موجة من الأوبئة، وظهور الطاعون، مشيرا إلى أن ذلك كان له تأثير كبير على أوروبا واقتصادها.

وأضاف عنان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن اليابان استخدمت الحرب البيولوجية لأول مرة في الحرب العالمية الثانية ضد الصين، مبينا أن ذلك الحرب موثقة وتصنف كأكبر استخدام للأسلحة البيولوجية.

وتحدث الدكتور إسلام عنان، عن الوباء المهدد للبشرية، مبينا أن هناك عالما تحدث لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن هذا الوباء، مبينا أنه قال ماذا لو اجتمع عدة فيروسات من عائلة واحدة مثلا نيباه والحصبة، مشيرا إلى أن فيروس نيباه وفياته أعلى وتصل لنسبة 75% وانتشاره أقل، والعكس الحصبة.

ولفت الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن العالم أكد أن لو اجتمع فيروس نيباه والحصبة مع بعضهما البعض لكان الوباء الكبير، مشددًا على أنه يوجد العديد من الفيروسات في العالم منها ما يكون وفياته أكثر وانتشاره أقل.