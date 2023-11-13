حضور 40 مؤتمر في 25 دولة.. كيف ستهدف "السياحة" زيادة أعدد السائحين؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجبشيان، إن الدولة تقدم العديد من الحوافز في الوقت الحالي؛ لجذب مزيد من السائحين، من خلال سهولة الحصول على التأشيرة وخاصة الإلكترونية لبعض الدول، وتقديم الخدمات بشكل كبير للطيران الاقتصادي الذي قد يصل إلى 200 أو 300 رحلة في الأسبوع، والتنشيط السياحي عن طريق الاعلانات الممولة عبر السوشيال ميديا.

وأضاف "هزاع" خلال تصريحات تليفزيونية، أن خطة الدولة تتمثل في حضور 40 معرض أو بورصة سياحة دولية بجميع الدول المصدرة للسياحة في 25 دولة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن مصر تسير بخطى جيدة في القطاع السياحي، ولكن ما ينقصها هو الحاجة إلى تسويق مصر 365 يوم في السنة قائلًا: (ممكن الواحد يصرف 20 أو 30 % من الإيراد العام ليه علشان يكسب)، وهو أهم شئ في الوقت الحالي، مؤكدًا الحاجة إلى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقًا للوسيلة المناسبة لكل دولة.

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