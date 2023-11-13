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نشرة منتصف الليل| التصدي لاختراق الموقع الإلكتروني للمطار.. والأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار

01:00 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023
نشرة منتصف الليل| التصدي لاختراق الموقع الإلكتروني للمطار.. والأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها بنجاح، وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك إصابات بالفيروس التنفسي المخلوي في مصر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

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