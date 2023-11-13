السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015



كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار الحج السياحي ثابتة منذ عام 2015 ولم تتغير.

أضاف "عجلان" لمصراوي، أن الاختلاف بين أسعار الحج السياحي تتمثل في سعر الريال السعودي فقط لا غير، موضحًا أن فرق العملة هو عامل تحديد أسعار الحج السياحي منذ 2015.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار الحج تكون استرشادية؛ لأن المواطن في النهاية يقوم بالدفع حسب سعر الريال.

وكان باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، أوضح لمصراوي، أسعار برامج الحج لهذا العام ستختلف عن الموسم السابق، وستزداد بنحو ٥% إلى ١٠%؛ نتيجة التضخم، وفقًا لسعر الريال السعودي.

اقرأ أيضًا:

"السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـ



لأول مرة.. غرفة السياحة: طرح برامج حج متعددة تناسب جميع المستويات



