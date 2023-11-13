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BBC

وزيرة الهجرة: توفير أتوبيسات تجمع للمصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية

02:30 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

السفيرة سها جندي

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(مصراوي):
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تعمل على توفير وسائل نقلة مناسبة للمصريين للوصول للجان الانتخابية.

وقالت السفير سها جندي، خلال حوار خاص، ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية هبة جلال، المذاع على قناة "المحور"، إن الوزارة تعمل على تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وواصلت:"نحاول التعامل مع بعد لجان الانتخاب من خلال عدد من المؤسسات المصرية في الخارج لتوفير أتوبيسات تجمع، كأنهم رايحين رحلة أو ميكروباص، لأن ذلك مهمة وطنية، وهناك تعاون كبير، مع الكنائس والمساجد وشركات مصرية في ذلك".

وتابعت :"نعمل على توفير وسائل انتقال للمصريين بالخارج لتسهيل الوصول للجان الانتخابية".

سها جندي وزيرة الهجرة الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين

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