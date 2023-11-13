الأرخص عالميًا.. "الآثار": الحج السياحي هذا العام سيكون الأفضل في تاريخ مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الحج السياحي يُعد خدمة وليس سعرًا، وأن الموسم الحالي سيكون الأفضل في تاريخ الحج السياحي المصري.

وأضاف "عجلان"، أنه لا يجب البحث عن السعر الأرخص خلال التقديم إلى برامج الحج السياحي للموسم الجديد 1445 هـ، بل يجب البحث عن أفضل الشركات المُرخصة التي تقدم خدمة جيدة؛ تساعد على أداء مناسك الحج.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن الحج السياحي المصري هو الأرخص على مستوى العالم، ويحصل خلاله السائح المصري على خدمات لا يحصل عليها السائح الأجنبي.

ولفت إلى أن، الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في تقديم برامج الحج المتعددة، ومؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن الكيانات الوهمية، خاصة وأنها لا تقوم بدفع الضرائب.

وتابع عجلان، أنه يوجد لجنة عليا تُدير ملف الحج هذا العام؛ لتقديم أفضل الخدمات والتعاقدات للحجاج.

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