مطار القاهرة: نتتبع خيوط الهجمة السيبرانية ولدينا أقصى درجات التأمين للبيانات

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور مهندس عبدالخالق محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، على تعرض موقع مطار القاهرة الجوي، لاختراق، خلال الساعات الأخيرة، مشددًا على أنه منذ بداية اليوم، تعرض الموقع لهجمة سيبرانية، الغرض منها تعطيل الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة عن العمل.

وأضاف عبد الخالق محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن هذه الهجمة من خارج مصر، ويتم تتبع خيوطها، منوهًا بأنه تم الاطمئنان على أن كل البيانات في الموقع ولم يتم تسريب أي من البيانات التي يحتوي عليها الموقع.

وأكد المهندس عبد الخالق محمد، أن الموقع يعرض بعض الخدمات داخل المطار، وليس بيانات خاصة بالرحلات وتوقيتها ومواعيدها، مشددًا على أن مطار القاهرة الدولي يمتلك أقصى درجات التأمين للبيانات الخاصة بالرحلات والمنتجات.

وأشار رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، إلى أنه بنهاية اليوم؛ ستعود كل الخدمات، وسيكون الموقع الخاص بمطار القاهرة متاحا للجميع للتعامل معه.