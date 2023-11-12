إئتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بسرعة إصدار قانون الإيجار الموحد



كتب- محمد نصار:

عقد إئتلاف ملاك العقارات القديمة "تحت التأسيس"، موتمر صحفي عام للتوقيع علي وثيقة الملاك من ملاك العقارات القديمة، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب.

جاء ذلك بحضور كلا من محمد عز الأمين العام للمجلس التنفيذي، وشعبان خليفة أمين العمال والفلاحين، وسامح جابر أمين العلاقات العامة، وبسمة رمضان المسئول الإعلامي لأمانة العمال، وعدد كبير من إئتلاف ملاك العقارات القديمة.

وطالب إئتلاف ملاك العقارات القديمة حزب المحافظين بعقد المؤتمر الصحفي به، وقد استجاب الحزب للدعوة وراعي المؤتمر.

وتم عرض خلال المؤتمر الوثيقة التي قدمتها ملاك العقارات القديمة للحصول علي إمضاء ملاك العقارات القديمة للمطالبة بحقوقهم.

وطالب الإئتلاف بسرعة إصدار قانون الإيجار الموحد وسرعة إجراءات التقاضي وإخلاء الوحدات المغلقة، وإنهاء عقود الإيجار القديم.