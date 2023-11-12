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BBC

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء النرويج لبحث تطورات الأوضاع في غزة

09:40 م الأحد 12 نوفمبر 2023

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر

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كتب- محمد سامي:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول متابعة التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة،

وتوافق الجانبان في هذا الصدد على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري واحترام القانون الدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والنرويج وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين

الرئيس السيسي النرويج غزة يوناس جاهر ستوره

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