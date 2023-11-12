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BBC

انتصار السيسي تتلقى اتصالًا من قرينة الرئيس التركي وتبحثان تطورات الأوضاع الإنسانية بغزة

09:39 م الأحد 12 نوفمبر 2023

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

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(مصراوي):
تلقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفياً من السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي، مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تمكين المرأة، وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات.

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصةً على الصعيد الإنساني، وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد، حيث استعرضت قرينة الرئيس الجهود المصرية في هذا الصدد، لاسيما ما يتعلق بتوفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، وتسخير كافة موارد الدولة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

انتصار السيسي عبد الفتاح السيسي قرينة الرئيس التركي أمينة أردوغان

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