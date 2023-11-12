..الأرصاد تحدد المناطق الأكثر عرضة لسقوط الأمطار غدًا

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم غدٍ الاثنين سيشهد استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وأشارت إلى أنه تمتد الأمطار لتكون خفيفة ورعدية أحيانًا لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أنه قد تظهر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وحددت درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا :

القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية