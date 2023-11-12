غداً.. أفتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غداً الاثنين مهرجان الجبزة للتمور، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدداً من الوزراء والمحافظين والسفراء والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ويستمر علي مدار يومي ١٣ و ١٤ نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بالدقي.

وأوضح محافظ الجيزة، ان المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

واكد أن المهرجان يشارك فيه العديد من العارضين من المحافظة وعلى راسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور مؤكداً انه سيشارك غداً من الواحات البحرية ٤٠ عارض بالاضافه الي عشرات العارضين من محافظات أخرى.