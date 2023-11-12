علمية كورونا: لم نرصد أي متحورات جديدة وحال ظهورها سيتم الإعلان

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك إصابات بالفيروس التنفسي المخلوي في مصر، ولكن معدلات الإصابة به أقل من العام الماضي.

وأشار حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن فيروس التنفسي المخلوي ليس جديدا وموجود منذ الخمسينات، وهذه الفترة تشهد نشاط في حركة الفيروسات، مشددا على ضرورة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة.

وعن ظهور متحورات جديدة لفيروس إنفلونزا الطيور، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لم تظهر أي متحورات جديدة، وحال ظهور أي متحور سيتم الإعلان عنه فورا.