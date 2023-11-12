الرئاسة تنفي وجود أي خلافات في العلاقات المصرية السعودية

كتب- حسن مرسي:

نفى المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وجود أي خلاف في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الحالية.

وقال فهمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن العلاقات المصرية السعودية شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في الدولتين، وهناك تعبير دائم عن المحبة الكبيرة لمصر قيادة وشعبًا ومصر تبادر بالمثل.

وأوضح أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي كان أخويًا ووديًا للغاية وتم فيه التباحث المفصل حول الأحداث في غزة، وكيف يمكن للنفوذ السياسي المصري السعودي أن يسهم في حل الأزمة، وتمت مناقشة العلاقات المصرية السعودية كذلك.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه الشكر والتقدير للسعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية وهذا الدور المهم في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مصر منذ 75 عامًا تتولى القضية الفلسطينية وفي صدارة الدول التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر قامت بذلك من خلال العديد من الوسائل على مدار هذه العقود، ومنذ 40 عامًا فتحت مصر بابًا للسلام بشجاعة وسارت فيه وحدها، ولم تفلح أي قوة في أن تحيد بمصر عن هذا المسار، وسار بعدها فيه الجميع.