عبدالسند يمامة: عملت 60 عمرة وأول زيارة خارجية لي ستكون للسعودية

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، إن القضية الأهم لمصر هي قضية المياه والسد الإثيوبي.

وأضاف يمامة، المرشح الرئاسي، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد: "المجتمع الغربي يحترم الحقوق والحريات والازدواجية الحالية نحن مسئولون عن جزء منها".

وتابع المرشح الرئاسي،: "أنا عملت يجي 60 عمرة، أول زيارة خارجية لي حال فوزي بمنصب الرئيس ستكون للسعودية لكي أزور الحبيب ومكة، وقبلتي ستكون للدول العربية".

وأوضح "يمامة": "الوضع للأسف مع الدول العربية غير مريح، كنت أتمنى اكتمال مشروع محكمة العدل العربية على غرار المحكمة الأوروبية".