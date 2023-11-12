صيانة وتدريب وخدمات أرضية.. مصر للطيران تستعرض أحدث طائراتها في معرض دبي غدًا

كتب- محمد عبيد:

تنطلق فاعليات معرض Dubai Airshow 2023 في نسخته الثامنة عشر، غدًا الإثنين، ويستمر خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجارى.

ويقام فى مركز دبي التجاري العالمي، ويُعد المعرض الحدث الأكبر عالميًا في مجال الطيران المدني والعسكري والفضاء، كما يضم رواد الصناعة الجوية من جميع أنحاء العالم، ويقدم فرص للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران.

ويشارك هذا العام أكثر من 1400 شركة عارضة وأكثر من 180 طائرة وأكثر من 104 آلاف زائر، و387 وفدًا رسميًا من 95 دولة.

وتشارك الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بجناح متميز في معرض دبي للطيران 2023 يضم الصيانة والتدريب والخدمات الأرضية .

وصرح المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة تسعى من خلال مشاركتها لفتح فرص جديدة للتوسع في مختلف الأسواق من خلال التعاقد مع عملاء جدد لتقديم خدمات صيانة الطائرات أو الخدمات الأرضية أو التدريب فضلًا عن تقديم التغطية الفنية لأسطول مصر للطيران.

وأضاف زكريا أن الشركة تستهدف تحديث أسطول طائراتها وتزويده بأحدث طرازات الطائرات لتقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين على مختلف الوجهات.

ويرتكز المعرض هذا العام على التقنيات وأحدث الابتكارات في مجال الفضاء، بالإضافة إلى ذلك يكشف المعرض على مدى خمسة أيام المبادرات والتجارب المنتظرة في مجال الفضاء، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وتحسين تجربة المسافرين.

وفى نفس السياق تشارك مصر للطيران بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A321neo بالعرض الثابت للطائرات بالمشاركة مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات .