لم أتلقَ أي تبرعات.. عبدالسند يمامة: خصصت 20 مليون جنيه للحملة

(مصراوي):

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه سيقدم برنامجه الانتخابي لمصر بصرف النطر عن فوزه بالانتخابات أم لا.

وأضاف "يمامة"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «انتخابات الرئاسة»، على قناة «المحور»: "النجاح في الانتخابات هم وكان الله في عون من سيفوز في الانتخابات، أستطيع أن أكون بديلا وأن أقدم الرؤى الناجحة".

وأكد المرشح الرئاسي، ان أفراد أسرته ليست لديهم اهتمامات سياسية وليسوا أعضاء في حزب الوفد، لكنهم يدعمونه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وناشد المرشح الرئاسي، الشعب المصري المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحًا: "لم أحصل على أي مقابل مادي كدعم وأتحمل تكلفة الحملة، ولم أحصل على أي تبرع، كما تحمل بعض أعضاء الحزب تكلفة الحمل معي ولم أستخدم أموال الحزب، وخصصنا 20 مليون جنيه للحملة ولن نتخطَ هذا المبلغ".

وأوضح أنّ حل مشكلة البطالة في مصر يكمن في الصناعة لأنها تستوعب أعدادا كبيرة، وكذلك الاهتمام برأس المال العربي والأجنبي، مشددًا على وجوب أن تبتعد الدولة او الهيئات التابعة لها عن الاستثمار إلا فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التي لا يقدم القطاع الخاص عليها.

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي حتى تكون له حدوى، والاقتصاد علم، ولا يجب إسناده إلا للأساتذة المتخصصين، فهم الذين يجب ان يصفوا العلاج.

وتابع المرشح الرئاسي: "بالنسبة إلى الدعم، فنحن نحتاجه في مراحل معينة، وهو موجود في كل دول العالم، فأي مجتمع عبارة عن طبقات، ومن هذه الطبقات ما هو الفقير، والتكافل واجب دستوري وقانوني وديني، ولكن يجب ترشيده وإلغاؤه بشكل تدريجي، ولكن قبل الإلغاء يجب أن نصل إلى الكفاية وأن تكون هناك رقابة جيدة، وأي قرار يجب ان يسبقه دراسة جدوى، فالأمور ليست عنترية".