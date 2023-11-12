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مجدي بدران: النساء أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والفيروسات من الرجال

05:52 م الأحد 12 نوفمبر 2023

الدكتور مجدي بدران

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(مصراوي):

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن النساء أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والفيروسات أكثر من الرجال، لافتا إلى أن الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والسمنة من أكثر الفئات عرضة لمضاعفات نزلات البرد.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لازم نعلم الأطفال إن هناك ثلاث بوابات لنقل العدوى الفيروسية وهى العطس والكحة ولمس الأسطح دون تعقيم، وبالتالى لازم نحذر أبنائنا من لمس العين والفم والأنفم دون تعقيم لليد".

وأضاف: "لابد أن يتناول كل الأطفال من عمر 6 أشهر مصل الانفلوانزا لتقليل الإصابة بالبرد، أو تقليل الأعراض فى حال الإصابة"، لافتا إلى ضرورة ارتداء الكمامة خاصة فى الأماكن المزدحمة وعدم القبلات والعناق حتى لا تنتقل العدول بين الأشخاص.

الدكتور مجدي بدران الإصابة بنزلات البرد نزلات البرد والفيروسات الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

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