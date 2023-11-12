انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية للطاقة الذرية بأسوان

كتب- محمد صلاح:

انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية "الافرا" ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

حضر الافتتاح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدعوة من الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية.

كما شارك في الافتتاح شوكت عبد الرازق، نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتورة دينا الحسيني، رئيس لجنة إدارة مشروعات "الافرا".

وفي كلمته، أعرب محافظ أسوان عن امتنانه لاختيار أسوان لانعقاد اجتماعات لجان "الافرا" تدعيما للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خلال المشروعات التي يتم إعدادها عبر اجتماعات تلك اللجان.

وأضاف أن مدينة أسوان الساحرة كما كانت مركزًا لتلاقي الثقافات والحضارات عبر العصور، وتنطلق على أرضها أكبر المشروعات التنموية، وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حاليًا تنفيذ أكبر مشروعات للطاقة الشمسية في العالم ببنبان إلى جانب الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التي تقام داخلها لتكون دائمًا مصدر النماء والرخاء لمصر عبر العصور بمقوماتها ومواردها وثرواتها المتعددة.

كما أكد أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني في "الافرا" عن ترحيبه بضيوف مصر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولاسيما رئيس قطاع إفريقيا بإدارة التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية شوكت عبد الرازق، إلى جانب رئيس قسم التعاون التقني في إفريقيا، وممثلين عن أمانة الوكالة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حضور كبار المسؤولين من الوكالة في هذا الاجتماع يعكس الاهتمام والأولوية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الإقليمي في إفريقيا لتدعيم النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع أنحاء القارة السمراء.