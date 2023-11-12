في فترة التقلبات الجوية.. نصائح لحماية الأطفال من الفيروسات التنفسية

كتب- أحمد جمعة:

وجّه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عددًا من النصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات التنفسية، تزامنا مع تزايد الشكاوى مؤخرًا من انتشار عدوى بين الأطفال بأعراض تشبه أعراض البرد.

وقالت وزارة الصحة إنه مع دخول فصل الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هذه الفترة تعتد بمثابة بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات التنفسية، خلال فصل الخريف ومع دخول الشتاء.

ولفت إلى أن إصابات الأطفال تتركز في الإصابة بالإنفلونزا، والفيروس المخلوي، لكن لا توجد خطورة إلا مع حدوث أعراض شديدة مثل طفح جلدي أو زرقان في الجلد أو ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة.

ووجه "حسني" عددًا من النصائح تشمل:

- الحفاظ على الأطفال من تغيرات الجو الحادة بالتغذية والتهوية الجيدة

- إذ كان هناك طفل مصاب يتم إبعاده عن باقي الأطفال

- الأطفال قد يكونوا مصدرا للعدوى لكبار السن خاصة المسنين فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين قد يصابون بأعراض شديدة وتمثل خطورة عليهم.

- يجب تقليل التوتر العصبي في هذا الوقت خاصة مع فترة الامتحانات.

- ينبغي الحفاظ على ارتداء ملابس مناسبة "منتقلش ونخفف فجأة أو العكس".

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالسعال والتصرف الأمثل للعلاج منه، قائلة إن السعال عَرَض ينتج عن الإصابة بارتجاع المريء، وقد يحدث نتيجة للإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي مثل:

- التهاب الجيوب الأنفية

- الحساسية

- الربو الشعبي

- السدة الرئوية

- الإنفلونزا

- الدرن

- الالتهاب الرئوي

- تليفات الرئة