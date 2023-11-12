وكيل "حقوق إنسان النواب": 27% من رجال العالم يتعرضون للتحرش

كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من أثار خطيرة.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والتنمر.

وأشار أ"بو العلا"، إلى أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، مطالبا بمراجعتها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحًا أن حديثه لا يعني الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلًا للمبادئ القانونية.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو من يتعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدًا بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27% من الرجال في العالم للتحرش.

وتابع: الاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.

وأكد أيمن أبو العلا، أن الفكرة العامة هي ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أي من الطرفين للظلم.