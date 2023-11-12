أمطار اليوم.. رفع درجة الاستعداد في جميع أحياء القاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وبحسب بيان للمحافظة اليوم الأحد، تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد محافظ القاهرة على جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.