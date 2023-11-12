متحور جديد لكورونا.. هل وصل إلى مصر؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن موقف مصر من من متحور كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1"، والذي أثار قلقًا بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة انتشاره.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر خبراء الصحة في المملكة المتحدة، من ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال، تزامنًا مع انخفاض حالات الإصابة في البلاد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه "لم يثبت حتى الآن انتشار تلك السلالة في مصر"، لكنه في ذات الوقت حذر من ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية منعًا لانتشار العدوى بالفيروسات التنفسية في هذا الوقت من العام الذي يشهد تقلبات جوية، وانخفاض في درجات الحرارة.

وسبق أن علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، على تلك السلالة بالقول إن "كورونا لا تزال موجودة، أعراضها أقل حدة من الأعراض الموجودة قبل ذلك، كما أن المتحور الجديد أعراضه ليست شديدة".

ولفت في تصريحات لمصراوي، إلى أن منظمة الصحة العالمية، اعتبرت أن الفيروس كمتحور أعراضه أقل شدة، كما أت سرعة انتشاره مثل باقي المتحورات السابقة "لكن ناخد بالنا منه".

وشدد على أن اللقاحات المُحدثة والتي طرحت حديثا فعالة في الوقاية من هذه المتحورات.

بدوره، قال الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن متحور كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86 ويحتوي على 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدرًا لقلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة.

وأضاف أن متغير JN.1 أقل من 0.1% من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وتم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة، وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى.

وقال: "على الرغم من أن BA.2.86 وBA.2.1 يبدوان مختلفين تمامًا بسبب الطريقة التي تتم بها تسمية المتغيرات، إلا أنه لا يوجد سوى تغيير واحد بين JN.1 وBA.2.86 في بروتين سبايك".

وحول وجود أعراض جديدة لمتغير كورونا الجديد قال "أمين" إنه حتى الآن، لم تظهر أي أعراض جديدة مرتبطة بالعدوى بسبب JN.1، وقد يكون ذلك بسبب انخفاض عدد الحالات المرتبطة بهذا المتغير الجديد نظرًا لأنه متغير فرعي من متغير أوميكرون، فإن الأعراض التي تظهر فيه مشابهة تمامًا أسلافه.