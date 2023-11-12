مقترح برلماني لتوفير مسكن لليتيمات بمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنها ستتقدم باقتراح برغبة إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان، بشأن توفير مسكن لليتيمات التابعات لمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي.

واقترحت متى، في بيان لها اليوم الأحد، أن تكون كل العقود المتعلقة بهذا المسكن في أيدي وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية الأمن التابع لها هذا المسكن، بحيث لا تقوم أي من اليتيمات ببيع هذا المسكن سواء برغبتها أو برغبة زوجها.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنها قررت التقدم بمقترح بشأن ذلك في ظل تشريد وتعنيف عدد كبير من اليتيمات التابعات لمؤسسات الرعاية وأبنائهم الصغار بعد طلاقهم، حيث إن هناك لوائح في مؤسسات الإيواء تمنعهم من العودة إليها مرة أخرى بأبنائهم بعد طلاقهم.

وأكدت متى أن هناك مركز إيواء للمرأة المعنفة؛ ولكن هذا المركز له وقت محدد، وليس به مكان دائم لهم ولأولادهم إذا وجدوا، وبالتالي فإنه سيكون مكان غير ملائم لليتيمات بمؤسسات الرعاية ممن يتعرض للطلاق.

وأوضحت النائبة أن توفير مسكن ملائم لليتيمات تابع لوزارة التضامن الاجتماعي سيكون حصنًا لهم إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وتتم كتابته باسمهم دون التصرف فيه.