الطقس اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الأحد

أمطار رعدية وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأحد

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من غرب القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانًا على بعض المناطق.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الرعدية الممطرة على مناطق من غرب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وجنوب سلال البحر الأحمر.