نشرة التوك شو.. بيان القمة العربية ورفض التهجير لسيناء

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الرئاسة: التهجير القصري للفلسطينيين مرفوض من مصر رفضًا قاطعًا

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الأزمة الفلسطينية معقدة وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود، والتحدث بصوت واحد ومن خلال مواقف عملية، لإيصال رسائل للقوى الدولية الفاعلة وجميع من لديه القدرة على إيجاد حلول للتهدئة في فلسطين وصولًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن مصر تستند في موقفها تجاه التعامل مع الأزمة الفلسطينية إلى رصيد كبير من الدبلوماسية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس خلال قمة الرياض كانت محددة ودقيقة للدفع نحو التهدئة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن التهجير القصري للفلسطينيين مرفوض من مصر رفضًا قاطعًا، والرئيس أكد هذا خلال القمة العربية العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن مصر والعرب قدموا مبادرات شجاعة للسلام.

- عمرو أديب: العثور على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة بغزة تعني انتصار إسرائيل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تمكن إسرائيل من العثور على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة بغزة تعني انتصارها في الحرب وغسل يديها أمام العالم من المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: الحرب عند إسرائيل كوم والأنفاق أسفل المدارس والمستشفيات عند إسرائيل كوم تاني، الكيان الصهيوني يعتبر الوصول إلى بلاعة أسفل مستشفى وليس نفق لحماس بمثابة انتصار لها.

وتابع مقدم "الحكاية"، أن جيش الاحتلال ليس لديه هدف سوى الإبادة، ولكن الفلسطيني معدن أخر وعقيدة مختلفة ولن تستطيع سلطة الاحتلال محوه من أرضه مهما استوحشت في حربها.

- لميس الحديدي عن قرارات القمة العربية: "تتوافق مع التوجه المصري"

علقت الإعلامية لميس الحديدي على انعقاد القمة العربية الإسلامية بمشاركة 57 دولة عربية وإسلامية أفرزت عن قرارات تعبر عن قرابة المليار والنصف مسلم قائلة: "قمة هامة في وقت دقيق خرج منها 31 قراراً جميعها عبر عن التوجه السياسي المصري منذ اليوم الأول للعدوان".

وأضافت لميس عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة "ON:"أن القرارات تتوافق مع التوجه السياسي المصري الذي كان واضحاً منذ اليوم الأول من بداية العدوان، ويبقى السؤال ماهي أليات التنفيذ فيما يخص كسر الحصار وكيفية إدخال المساعدات؟

- حسام بدراوي: لقاءات السيسي مع رؤساء إيران وتركيا والسعودية حنكة سياسية

أكد الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر، أن هناك 800 ألف إسرائيلي متطرف استوطنوا الضفة الغربية الآن، وخيار حل الدولتين هو خيار مستحيل في ظل دولة تمتلك القوى والعتاد والجيش ودولة أخرى لا تمتلك شيء، موضحا أن هذا سيجعل هناك دولة ذليلة ودولة قوية، دولة تحت السيطرة المطلقة ودولة أخرى بلا سلاح.

وأشار "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن دمج الشعبين في دولة واحدة سيواجه برفض من الصهاينة وليس اليهود، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة في العالم بها تعصب وعنف بين الأجناس مثل إسرائيل.

- حسام بدراوي: بيان القمة العربية الإسلامية أقوى من كلمات الرؤساء

أكد الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر، أنه تابع القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل كبير، منوهًا بأن بيان القمة الختامي جيد وبه نقاط تستحق التحية للقادة والزعماء، والبيان أقوى من كلمات الرؤساء.

وأشار "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية متوازن وجيد، موضحًا أن البيان يتضمن نقاط تستحق النظر وأكثر ما استوقفه هو إعادة ذكر الدولة الفلسطينية على حدود 67 وهو تذكرة للعالم بأن هناك قرارات من الأمم المتحدة ووافق عليها العالم.

وأوضح أنه لا يحب القرار العام ويبحث حول خلفية ومرجعيات الكلمات، مشددًا على أنه كان يتمنى التوجيه في النقاط بشكل صريح، مؤكدًا أنه في إحدى النقاط تم التطرق إلى المطالبة بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، حيث أنه كان لابد أن يتم توجيه هذه النقاط إلى أمريكا؛ لأنها المصدر الرئيسي للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

- "عامل الوقت".. شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار رغم تراجع سعر الذرة

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق رغم تراجع سعر الذرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن السبب في ذلك الارتفاع يرجع لعامل الوقت، مشيرًا إلى أن دورة تربية الدجاج تستغرق 35 يومًا.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الذرة بدأت تراجع بمعدل 500 جنيه للطن، منوها أن جزء كبير من المنتجين بدأ في العودة إلى السوق مع ثبات أسعار المواد الخام وتوافرها استقرارها.

- بسبب دواء السكري.. خيري رمضان: دخلت في غيبوبة ونقلت للعناية المركزة

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن أسباب عدم ظهوره خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه عانى من غيبوبة ودخل العناية المركزة بسبب دواء سكري، قائلا: "عشت تجربة بين الحياة والموت".

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مر بتجربة مؤلمة ومفيدة جدًا، حيث أنه يعاني من مرض السكري منذ ثورة يناير، ومنذ 3 أسابيع تم تغير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر بروشتة طبيب، منوهًا بأنه دواء لمرضى السكر والذي يعانون من البدانة وزيادة الوزن، ويتم اللجوء إلى هذه الحبوب من أجل انقاص الوزن.

وأشار إلى أنه خسر كثيرًا من وزنه بسبب هذا الدواء ولم يكن قادرا على الأكل في فترة الحصول على هذا الدواء، مؤكدا أن دواء السكري قادة إلى العناية المركزة، ويوم الجمعة الماضية شعر بالقيء وتحدث مع الطبيب، واستمر في القيء من 9 صباحًا وحتى العاشرة صباحًا وفي هذه الفترة دخل في غيوبة صحية، وشكوا في إصابته بحموضة الدم.

- الأونروا: عدد النازحين إلى مقراتنا بلغ 778 ألف فلسطيني

تحدث كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الأونروا، عن الوضع في قطاع غزة، قائلا: "نعمل بكل صعوبة وبشكل محدود وبأقل من نصف الطاقم الخاص بنا".

وأضاف كاظم أبو خلف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "من أصل 13 ألف فرد نعمل بـ 5 آلاف فقط، ولا نغطي في كل المناطق، وهناك ازدياد كبير في عدد النازحين إلى مقراتنا ومدارسنا".

وأشار متحدث الأونروا، إلى أن عدد النازحين إلى المقرات التابعة للمنظمة وصل إلى 778 ألف شخص، مشيرًا إلى أن أعداد النازحين تزيد بصورة كبيرة والوضع داخل المقرات أصبح صعب للغاية.

وأوضح كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الأونروا، أن هناك حوالي 5 آلاف امرأة حامل، بالإضافة إلى ألفان من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن النازحين إلى مقراتنا في قطاع غزة.