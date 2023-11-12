نشرة منتصف الليل| نزوح 778 ألف فلسطيني لمقرات الأونروا.. وأمطار رعدية على القاهرة والجيزة

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها ما أعلنته منظمة الأونروا، حيث عدد النازحين إلى مقراتها 778 ألف فلسطيني جراء الحرب على غزة، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على القاهرة والجيزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الجمعة على النحو التالي: