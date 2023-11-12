عادل هارون نائبًا لرئيس أساقفة كنائس نهضة القداسة حول العالم

كتب- إسلام لطفي:

هنأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأسقف عادل هارون لاختياره نائبًا لرئيس مجلس الأساقفة لكنائس نهضة القداسة حول العالم، وذلك بحضور 21 أسقفًا ممثلين عن 105 دولة.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للأسقف عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في مصر، ونائب رئيس مجلس الأساقفة لكنائس نهضة القداسة حول العالم، وتمنى له دوام التقدم والعطاء والخدمة الروحية المباركة للطائفة الإنجيلية.