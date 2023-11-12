الثلاثاء.. يسري عبدالله وجمال القصاص يناقشان "العروس"



كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية (العروس ) للكاتب الروائي حمدي الجزار.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، ويدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي

وتعد (العروس) الصادرة في القاهرة حديثا عن مؤسسة (ديوان) الرواية الرابعة للكاتب حمدي الجزار في مشروعه السردي اللافت، بعد رواياته الثلاث (سحر أسود)، و(لذات سرية)، و(الحريم).

وقد حاز حمدي الجزار عددا من الجوائز الأدبية من بينها (جائزة ساويرس) عام ٢٠٠٦، وجائزة (بيروت ٣٩) ، في العام ٢٠١٠ وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠١٥.



ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.