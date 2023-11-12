أول تعليق برلماني علي تعرض أنظمة شركة "فوري" للاختراق



كتب- نشأت علي:

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، أن التصريحات الواضحة والحاسمة من أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري بشأن حقيقة تعرض أنظمة فوري وتطبيقاتها إلى عملية اختراق، حسمت البلبلة حول هذا الموضوع الذى كان مثار قلق كبير لدى المواطنين والمتعاملين.

وقال "المير"، إن تأكيد أشرف صبرى بأن شركة "فوري"، استعانت بشركة عالمية متخصصة في الأمن السيبراني للقيام بفحص شامل لأنظمة وخوادم الشركة وتطبيقاتها للتأكد من عدم وجود اختراق وتأكيده على أن خوادم فوري آمنة تمامًا ولم يتم تسريب أي بيانات المستخدمين أدى الى ارتياح واطمئنان كبيرين لدى جميع المتعاملين مع شركة فورى.

وثمن المهندس حسن المير تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة فوري بأن تطبيق "تطبيق فوري" ليس عليه أي مشكلة نهائيا وآمن 100% ونفيه الأخبار المنتشرة بشأن مطالبة أي "هاكرز" الشركة بأموال نظيره البيانات المسربة كما لم تتلق أي شكاوى من العملاء بسحب أموال من حساباتهم أو تسريب بياناتهم مؤكداً الأهمية الكبرى لمثل هذه التطبيقات التى تتمشى مع سياسة الدولة فى ملف التحول الرقمي.