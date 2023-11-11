نشرة البرلمان| تشديد عقوبات التحرش.. وإشادة بكلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية

كتب - سامح سيد

أعلن مجلس النواب عن أجندته التشريعية حيث يناقش عقوبات التحرش والتنمر، وأشاد أعضاء مجلس النواب بموقف مصر في القمة العربية الإسلامية.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

البرلمان يناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

و يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

البرلمان ينظر اتفاقيات دولية

ينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية حيث ينظر قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

كما ينظر قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

وينظر ايضا قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 2023.

وينظر قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة

حماة الوطن: كلمة السيسي في قمة الرياض تضمنت عبارات قوية

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية تضمنت تحذيرات قوية للدول العربية من عدم اتخاذ مواقف قوية تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي، بإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال ضد القانون الدولي في غزة على مدار أكثر من شهر حتى الآن.

وأضاف "الزهار"، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت عبارات قوية وكاشفة عن تخاذل المجتمع الدولي تجاه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وتحذيره أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طولا أمد الاعتداءات وقسوتها كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها، موضحا أن الرئيس السيسي عبر عن شعور كل الشعوب العربية المتضامنة مع الأشقاء الفلسطينيين والمساندة لهم.

برلماني: القمة العربية الطارئة تستكمل معركة مصر الدبلوماسية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الطارئة بالرياض، تأتي استمرارا للدور المصري الريادي والتاريخي لدعم ومؤازرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا، إذ إن مصر انخرطت على مستويات متعددة منذ بداية الأزمة نحو بذل تحركات مكثفة لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية.

التنسيقية تلتقي بمشايخ وسيدات وشباب قبائل سيوة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشايخ وشباب واحة سيوة.

وقام وفد التنسيقية بعرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع العمل على توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

من جانبهم أشاد شيوخ الأمازيغ وعواقل قبائل سيوة بمساعي القيادة السياسية في حفظ الأمن والأمان بالمحافظات الحدودية وبالأخص ما تم من إنجازات بعد الزيارات المتكررة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وعرض مشايخ وأهالي القبائل عدد من تطلعاتهم أمام وفد التنسيقية وتضمن الحديث مقترحات لتنمية الواحة واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحي، بجانب مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية بالمحافظة، وآليات إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمحافظة وأهلها وبالاخص الصناعات الغذائية وأهمها التمور والزيتون.